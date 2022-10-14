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Карлос Сайнс недоволен, что его считают вторым пилотом
Пилот высказался по этому поводу
Пилот "Феррари" Карлос Сайнс признался, что он расстроен тем фактом, что пресса и болельщики считают его второым номером команды.
"Я могу понять, почему в первых нескольких гонках Шарль был быстрее меня как в квалификационном, так и в гоночном темпе. Но в середине сезона я сильно прибавил. Я сумел вернуться в борьбу, но меня немного расстроило, что некоторые люди не хотят, чтобы я там был. Сперва меня критиковали за то, что я не боролся с Шарлем, а затем за то, что я борюсь и мешаю Леклеру выигрывать. Это было неприятно, особенно со стороны СМИ.
Думаю, в "Феррари" один из сильнейших составов пилотов. Маттиа Бинотто и вся команда считают это достоинством, это одна из наших сильных сторон. Но ясно, что часть людей, которые следят за командой, не хотят, чтобы в "Феррари" было два пилота одного уровня. Возможно, это вопрос к другим, потому что я уверен, что для команды лучше всего, если мы с Шарлем будем как можно ближе друг к другу по темпу", — приводит слова Сайнса AS.
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