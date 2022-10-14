  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Карлос Сайнс недоволен, что его считают вторым пилотом
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карлос Сайнс недоволен, что его считают вторым пилотом

Автоспорт
(1 голосов)

Пилот высказался по этому поводу

Карлос Сайнс недоволен, что его считают вторым пилотом

Новина українською

Пилот "Феррари" Карлос Сайнс признался, что он расстроен тем фактом, что пресса и болельщики считают его второым номером команды.

"Я могу понять, почему в первых нескольких гонках Шарль был быстрее меня как в квалификационном, так и в гоночном темпе. Но в середине сезона я сильно прибавил. Я сумел вернуться в борьбу, но меня немного расстроило, что некоторые люди не хотят, чтобы я там был. Сперва меня критиковали за то, что я не боролся с Шарлем, а затем за то, что я борюсь и мешаю Леклеру выигрывать. Это было неприятно, особенно со стороны СМИ.

Думаю, в "Феррари" один из сильнейших составов пилотов. Маттиа Бинотто и вся команда считают это достоинством, это одна из наших сильных сторон. Но ясно, что часть людей, которые следят за командой, не хотят, чтобы в "Феррари" было два пилота одного уровня. Возможно, это вопрос к другим, потому что я уверен, что для команды лучше всего, если мы с Шарлем будем как можно ближе друг к другу по темпу", — приводит слова Сайнса AS.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карлос Сайнс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде