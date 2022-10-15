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Хэмилтон: Я планирую быть с Mercedes до конца своей жизни
Кратко и лаконично
Фото: F1
Пилот Формулы-1 команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон рассказал, что не собирается менять команду. Его слова цитирует GPFan:
"Я чувствую себя здесь комфортно, мне нравится то, чем занимаюсь. У нас впереди немало работы, многого еще нужно добиться. В ближайшее время я не собираюсь переходить никуда. Хочу остаться с командой как можно дольше.
В общем, я планирую быть с Mercedes до конца своей жизни. Это даже не оговаривается. Но это, скорее всего, будет менеджерская роль, потому что кроме гонок я хочу внести вклад в развитие команды изнутри" – сказал он.
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