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Хэмилтон: Я планирую быть с Mercedes до конца своей жизни

Автоспорт
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Кратко и лаконично

Хэмилтон: Я планирую быть с Mercedes до конца своей жизни

Фото: F1

UA-Футбол
Новина українською

Пилот Формулы-1 команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон рассказал, что не собирается менять команду. Его слова цитирует GPFan:

"Я чувствую себя здесь комфортно, мне нравится то, чем занимаюсь. У нас впереди немало работы, многого еще нужно добиться. В ближайшее время я не собираюсь переходить никуда. Хочу остаться с командой как можно дольше.

В общем, я планирую быть с Mercedes до конца своей жизни. Это даже не оговаривается. Но это, скорее всего, будет менеджерская роль, потому что кроме гонок я хочу внести вклад в развитие команды изнутри" – сказал он.

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В статье: Льюис Хэмилтон
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