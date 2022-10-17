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Руководитель Макларена написал письмо в ФИА, в котором обвинил Ред Булл в жульничестве
Письмо датировано 12 октября
Руководитель "Макларена" Зак Браун написал письмо в ФИА, в котором он говорит, что нарушение "Ред Булл" лимита бюджета "представляет собой жульничество".
Браун призывает к штрафным санкциям, которые ударят по австрийской команде в финансовом плане.
"Любая команда, которая превысила расходы, получила несправедливое преимущество как при разработке болида в текущем, так и в следующем году. ФИА должна сообщать о последующих действиях и наказаниях, чтобы сохранить целостность Формулы-1", — приводит слова Брауна BBC.
Письмо, датировано 12 октября и адресовано президенту ФИА Мохаммеду Бен Сулайему, а копия — президенту Формулы-1 Стефано Доменикали.
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