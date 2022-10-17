Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Руководитель Ауди назвал главные цели на первые сезоны в Формуле-1
Пожелаем команде удачи
Руководитель проекта "Ауди" в Формуле-1 Адам Бейкер рассказал о планах компании в чемпионате.
"Формула-1 претерпевает изменения, и мы хотим быть частью этих изменений и использовать этот чемпионат как коммуникационную платформу, на которой мы сможем продемонстрировать наш технологический уровень. Сейчас мы уже работаем над двигателем нового поколения.
Мы только начали разработку и не хотим рассчитывать на что-то заранее, этого нет в наших мыслях. Но мы верим, что изменение правил, касающихся двигателей и шасси 2026 года, позволит нам быть конкурентоспособными с самого начала. Быть на подиуме было бы здорово, а победить в течение трёх лет — превосходный план. Мы знаем, какие трудности нас ждут, что другие производители долгое время не побеждали. Поэтому мы начали наш путь после серьёзных изменений регламента, чем мы и хотим воспользоваться", — приводит слова Адама Бейкера Marca.
Популярное сейчас
- Олдскул рулит, Левандовский ничего не изменил, а Лунин – идеальный дублер: ТОП-5 выводов Эль Класико
- Комитет арбитров УАФ объяснил назначенный пенальти в матче Рух – Днепр-1
- "Мы с Дедышиным всегда то ссоримся, то миримся". Красников - о драке с гендиректором Руха
- Ферстаппен высказался о возможном появлении в составе Ред Булл его соотечественника
- Красотка дня. Очаровательная жена главной звезды-бомбардира Ренна. ФОТО
- Касильяс признался, что он гей, а потом удалил пост. Говорит, его взломали