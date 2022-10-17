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Руководитель Ауди назвал главные цели на первые сезоны в Формуле-1

Автоспорт
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Пожелаем команде удачи

Руководитель Ауди назвал главные цели на первые сезоны в Формуле-1

Новина українською

Руководитель проекта "Ауди" в Формуле-1 Адам Бейкер рассказал о планах компании в чемпионате.

"Формула-1 претерпевает изменения, и мы хотим быть частью этих изменений и использовать этот чемпионат как коммуникационную платформу, на которой мы сможем продемонстрировать наш технологический уровень. Сейчас мы уже работаем над двигателем нового поколения.

Мы только начали разработку и не хотим рассчитывать на что-то заранее, этого нет в наших мыслях. Но мы верим, что изменение правил, касающихся двигателей и шасси 2026 года, позволит нам быть конкурентоспособными с самого начала. Быть на подиуме было бы здорово, а победить в течение трёх лет — превосходный план. Мы знаем, какие трудности нас ждут, что другие производители долгое время не побеждали. Поэтому мы начали наш путь после серьёзных изменений регламента, чем мы и хотим воспользоваться", — приводит слова Адама Бейкера Marca.

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В статье: Audi
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