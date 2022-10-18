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Льюис Хэмилтон вошел в тройку самых востребованных спортсменов у спонсоров

Автоспорт
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Возглавил список Криштиану Роналду

Льюис Хэмилтон вошел в тройку самых востребованных спортсменов у спонсоров

Фото: F1

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Семикратный чемпион Формулы-1, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон оказался на третьем месте в рейтинге самых востребованных спортсменов в мире среди спонсоров по версии SportsPro.

На втором месте среди всех гонщиков Формулы-1 по версии издания находится пилот "Феррари" Шарль Леклер (25-я позиция в топ-100). Двукратный чемпион "Королевских гонок" Макс Ферстаппен из "Ред Булл" оказался на 33-й позиции. Далее идут Джордж Расселл ("Мерседес", 35), Серхио Перес ("Ред Булл", 36), Фернандо Алонсо ("Альпин", 60), Карлос Сайнс ("Феррари", 66), Даниэль Риккардо ("Макларен", 82). Другие пилоты Формулы-1 в топ-100 не попали.

Первое место среди всех спортсменов занимает португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

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В статье: Льюис Хэмилтон
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