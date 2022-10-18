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Окон опубликовал фото с Золотым мячом
Напомним, что он достался Кариму Бензема
Пилот команды "Альпин" француз Эстебан Окон разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками фотографиями, сделанными на церемонии вручения "Золотого мяча" — приза лучшему футболисту года по версии издания France Football.
"Особенная ночь", — подписал фото Окон.
Напомним, "Золотой мяч" достался французскому форварду мадридского "Реала" Кариму Бензема.
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