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Карлос Сайнс рассказал, что ему пришлось изменить в этом сезоне

Автоспорт
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В первую очередь, пилот изменил стиль вождения

Карлос Сайнс рассказал, что ему пришлось изменить в этом сезоне

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Пилот "Феррари" Карлос Сайнс рассказал, как он адаптировался к болиду на сезон-2022.

"Начало этого сезона получилось очень непростым, потому что мне пришлось полностью перестраиваться под болид нового типа. Это было разочаровывающе, потому что впервые у меня была конкурентоспособная машина, чтобы бороться за победу. Я держал причины своих проблем в тайне, думаю, люди, разбирающиеся в спорте, и те, кто занимается глубоким анализом, уже знают меня, и я понимал происхождение проблем, которые у меня были.

Мне пришлось полностью изменить свой стиль вождения, переключиться на манеру, которая была для меня очень неестественной, и… сделать её естественной — переход, который занимает много времени. Я также пробовал решения по настройке, которые поначалу казались неверными, но позже обнаружил, что они не были неверными, и всё это в выходные дни гонок, поскольку больше нет возможности тестировать. В некоторые выходные я сбивался с пути при настройке, всё это накапливало разочарование. Потом был Гран-при Канады, и с этого момента я нашёл свой путь", — приводит слова Сайнса Motorsport.

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В статье: Карлос Сайнс
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