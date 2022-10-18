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Льюис Хэмилтон: В 2023 году у нас будет лучший болид
Льюис верит в лучшее
Фото: ESPN
Семикратный чемпион Формулы-1 британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выразил мнение, что команда достаточно хорошо решает текущие проблемы с машиной, и не сомневается, что в следующем сезоне у него будет лучший болид.
"Мы знаем о текущих проблемах нашей машины. "Мерседес" прошёл путь от чемпионов мира до того состояния, когда не способен построить хороший болид. Не сомневаюсь, что в следующем году у нас будет лучшая машина. Исправим ли мы все проблемы, которые были в этом сезоне, узнаем уже в 2023 году", — приводит слова Хэмилтона Motorsport.
В настоящий момент Хэмилтон занимает шестое место в общем зачёте пилотов Формулы-1.
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