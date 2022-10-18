В Мерседесе сомневаются, что Ферстаппена лишат чемпионского титула

Итальянский журналист Formu1a.uno Джулиано Дучесса сообщает, что несколько команд Формулы-1 призывают ФИА к жёстким санкциям в отношении "Ред Булл" за нарушение лимита бюджета.

В частности, называются "Мерседес", "Феррари" и "Макларен". При этом, по информации источника, в "Мерседесе" всерьёз не рассчитывают на то, что Макс Ферстаппен будет лишён чемпионского титула. Немецкая команда будет настаивать на том, чтобы в "Ред Булл" ужесточили расходы и сократили количество часов работы в аэротрубе в новом сезоне.

Стоит отметить, что ФИА по-прежнему не сообщает о том, какое именно наказание будет применено в отношении "Ред Булл".