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В Мерседесе сомневаются, что Ферстаппена лишат чемпионского титула

Автоспорт
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Немецкая команда будет настаивать на ужесточении штрафа

В Мерседесе сомневаются, что Ферстаппена лишат чемпионского титула

Фото: Sporting News

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Итальянский журналист Formu1a.uno Джулиано Дучесса сообщает, что несколько команд Формулы-1 призывают ФИА к жёстким санкциям в отношении "Ред Булл" за нарушение лимита бюджета.

В частности, называются "Мерседес", "Феррари" и "Макларен". При этом, по информации источника, в "Мерседесе" всерьёз не рассчитывают на то, что Макс Ферстаппен будет лишён чемпионского титула. Немецкая команда будет настаивать на том, чтобы в "Ред Булл" ужесточили расходы и сократили количество часов работы в аэротрубе в новом сезоне.

Стоит отметить, что ФИА по-прежнему не сообщает о том, какое именно наказание будет применено в отношении "Ред Булл".

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