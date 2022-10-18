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В Феррари назвали причину всех проблем с двигателем
В команде уже работают над их решением
"Феррари" выявила причину проблем с надёжностью двигателя, сообщает Formula1a.uno со ссылкой на источник в итальянской команде.
Отметим, что подробное описание причины, которая мешала стабильной работе силового агрегата, приведено не было, но "Феррари" приняла решение обновить каждый компонент двигателя, который так или иначе мог повлиять на надёжность. По информации источника, устранение проблемы стало для итальянской команды настоящей головоломкой.
При этом руководитель "Феррари" Маттиа Бинотто не настаивал на том, чтобы инженеры как можно скорее пытались найти решение этой проблемы. Он призвал лишь быстрее начать производство новых деталей для силового агрегата.
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