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Льюис Хэмилтон похвастался своей физической формой
Пилот опубликовал пост в Инстаграме
Фото: Sky Sports
Семикратный чемпион Формулы-1 британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон разместил новый пост в своих социальных сетях, поделившись с подписчиками новой фотографией. На ней Льюис предстал с голым торсом.
"Прогресс небольшой, но он есть", — подписал фото Хэмилтон.
В настоящий момент Льюис занимает шестое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 180 очков.
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