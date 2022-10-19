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Льюис Хэмилтон похвастался своей физической формой

Автоспорт
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Пилот опубликовал пост в Инстаграме

Льюис Хэмилтон похвастался своей физической формой

Фото: Sky Sports

Новина українською

Семикратный чемпион Формулы-1 британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон разместил новый пост в своих социальных сетях, поделившись с подписчиками новой фотографией. На ней Льюис предстал с голым торсом.

"Прогресс небольшой, но он есть", — подписал фото Хэмилтон.

Льюис Хэмилтон похвастался своей физической формой - изображение 1

В настоящий момент Льюис занимает шестое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 180 очков.

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В статье: Льюис Хэмилтон
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