Льюис Хэмилтон похвастался своей физической формой

Семикратный чемпион Формулы-1 британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон разместил новый пост в своих социальных сетях, поделившись с подписчиками новой фотографией. На ней Льюис предстал с голым торсом.

"Прогресс небольшой, но он есть", — подписал фото Хэмилтон.

В настоящий момент Льюис занимает шестое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 180 очков.