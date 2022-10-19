Шарль Леклер получит штраф в виде потери пяти позиций на стартовой решётке на Гран-при США

Итальянская команда Формулы-1 "Феррари" приняла решение заменить силовую установку на болиде пилота Шарля Леклера. Об этом информирует Motorsport Italia. Замена будет произведена в преддверии Гран-при США.

Леклер получит штраф в виде потери пяти позиций на стартовой решётке гонки в Остине. Как подчёркивается в источнике, Шарль сумеет извлечь весь потенциал болида за счёт нового мотора. Сообщается, что, принимая решение о замене силовой установки, "Феррари" контактировала с Международной автомобильной федерацией (ФИА). И решение о замене двигателя было принято только после одобрения ФИА.

Главная причина изменений — повышение надёжности. В итальянской команде считают, что найденное ею решение поможет решить эту проблему.