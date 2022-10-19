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Глава Мерседеса: В этом сезоне мы потеряли много времени

Автоспорт
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Тото Вольф считает, что команде будет сложно выиграть и в следующем году

Глава Мерседеса: В этом сезоне мы потеряли много времени

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Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф считает, что "Ред Булл" вновь будет фаворитом в новом сезоне Формулы-1.

"В этом сезоне мы потеряли много времени, чтобы справиться с эффектом дельфинирования. "Ред Булл" будет находиться в более выгодном положении и в начале нового сезона, но если мы будем совершенствовать машину, то быстро наверстаем.

Важно отметить, что это не только мы поработали недостаточно хорошо, но и ребята из "Ред Булл" и "Феррари" постарались на славу. На мой взгляд, самая быстрая машина до перерыва была у "Феррари", но они не трансформировали это преимущество в очки. Мы третьи, но это ничего, потому что мы могли откатиться ещё дальше. Сейчас "Мерседес" хочет вернуться на передовую и снова бороться за победы. Мы не могли выигрывать все чемпионаты подряд", — сказал Вольф в интервью Channel 4.

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В статье: Тото Вольфф
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