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Глава Мерседеса: В этом сезоне мы потеряли много времени
Тото Вольф считает, что команде будет сложно выиграть и в следующем году
Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф считает, что "Ред Булл" вновь будет фаворитом в новом сезоне Формулы-1.
"В этом сезоне мы потеряли много времени, чтобы справиться с эффектом дельфинирования. "Ред Булл" будет находиться в более выгодном положении и в начале нового сезона, но если мы будем совершенствовать машину, то быстро наверстаем.
Важно отметить, что это не только мы поработали недостаточно хорошо, но и ребята из "Ред Булл" и "Феррари" постарались на славу. На мой взгляд, самая быстрая машина до перерыва была у "Феррари", но они не трансформировали это преимущество в очки. Мы третьи, но это ничего, потому что мы могли откатиться ещё дальше. Сейчас "Мерседес" хочет вернуться на передовую и снова бороться за победы. Мы не могли выигрывать все чемпионаты подряд", — сказал Вольф в интервью Channel 4.
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