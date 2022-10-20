Порше после неудачных переговоров с Ред Булл ведет переговоры с другими командами

"Порше" не отказывается от планов вступить в Формулу-1 в 2026 году и ведёт переговоры с командами Формулы-1.

В сентябре компания сообщила о срыве сделки с "Ред Булл". Однако в ФИА сообщают, что "Порше" пытается договориться с другими коллективами.

"На Гран-при Бельгии было официально объявлено о том, что "Ауди" в 2026 году присоединится к Формуле-1 в качестве поставщика моторов. Это ещё одно подтверждение труда, вложенного в разработку нового моторного регламента, который вступит в силу. Кроме того, "Порше" продолжает вести переговоры с другими командами Формулы-1", — заявил глава ФИА Мохаммед бен Сулайем.