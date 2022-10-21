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Глава Мерседеса: Мы хотим сильно провести остаток сезона

Автоспорт
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В этом году такие задачи выглядят недосягаемыми

Глава Мерседеса: Мы хотим сильно провести остаток сезона

Фото: Motorsport.com

Новина українською

Глава Mercedes Тото Вольфф заявил, что в новом сезоне их болид будет выглядеть лучше.

"Мы хотим сильно провести остаток сезона, а результаты последних гонок лишь придают нам решимости. Нужно с максимальной эффективностью использовать трековое время, чтобы продвинуться вперед в этом сезоне, а также узнать больше новой информации, которая поможет в гонке развития болидов уже в 2023 году.

Обновление болида (в Mercedes улучшили аэродинамику и поработали над снижением веса машины) вряд ли кардинально изменят положение и возможности команды, но мы надеемся все-таки шагнуть вперед и сократить отставание от лидеров", - признался Вольфф.

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В статье: Тото Вольфф
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Источник:
Sportnews

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