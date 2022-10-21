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Пресс-конференция посвящённая нарушению финансового регламента Ред Булл не состоится
Команда проведет лишь встречу с ФИА
Запланированная пресс-конференция команды Формулы-1 "Ред Булл" не состоится. Об этом в своих социальных сетях рассказал нидерландский журналист Эрик ван Харен.
По его словам, вместо этого руководитель австрийского гоночного коллектива Кристиан Хорнер намерен провести встречу с президентом Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммедом бен Сулайемом.
Ранее стало известно, что Международная автомобильная федерация предложила "Ред Булл" сделку на фоне превышения командой потолка расходов в прошлом сезоне Формулы-1.
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