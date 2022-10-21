Шарль Леклер: Мы хотим в следующем году стать лучшей командой

Пилот "Феррари" Шарль Леклер рассказал, что нужно сделать, чтобы итальянская команда смогла прибавить в следующем сезоне.

"Всегда приятнее закончить сезон вторым, нежели третьим. Но сейчас моё основное внимание сосредоточено на то, чтобы использовать эти четыре гонки для того, чтобы в следующем году побороться за титул. Мы хотим использовать эти четыре гонки, чтобы в следующем году стать лучшей командой.

Что нужно улучшить? Выступления по воскресеньям. Речь о многом, в том числе о работе с шинами. Как вы видели в последней гонке, это всё ещё наше слабое место. Общение, стратегия, надёжность. Мы просто хотим стать лучше как команда и завершать уик-энды лучшим образом. В субботу мы зачастую были сильны, но к воскресенью всё просто разваливалось", — приводит слова Леклера Motorsport.