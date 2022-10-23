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Формула-1. Сайнс побеждает в квалификации Гран-при США
Результаты квалификации
В ночь с 22 на 23 октября состоялись квалификационные заезды очередного этапа Формулы 1 Гран-при США.
Победу в квалификации одержал представитель команды "Феррари" Карлос Сайнс, вторая позиция у его партнера по команде Шарля Леклера (+0,065), а ТОП-3 замкнул пилот "Ред-Булл" Макс Ферстаппен (+0,092).
Результаты квалификации (источник - livescore.in/ua):
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