Ферстаппен выиграл гран-при США. Ред Булл забрал Кубок конструкторов

Чемпион текущего сезона Формулы-1 Макс Ферстаппен стал победителем гран-при США. Нидерландец приехал только третьим в квалификации, где уступил двум пилотам "Феррари": Карлосу Сайнсу-младшему и Шарлю Леклеру. Однако в гонке Ферстаппен опередил всех не менее 5 секунд.

Вторым гонку завершил представитель "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Лишь третьим стал Леклер, а Сайнс стал одним из трех гонщиков, не сумевших финишировать.

Благодаря этой победе "Ред Булл" досрочно выиграл Кубок конструкторов - трофей, который выиграет лучшая команда сезона у Ф1 по итогу сложения очков обоих пилотов в текущем сезоне. "Быки" пепервали гегемонию "Мерседеса", которая выигрывала этот кубок восемь лет подряд.

В общем зачете Ферстаппен уже недостижим для конкурентов. За второе место ведут борьбу Шарль Леклер и еще один гонщик "Ред Буллу" Серхио Перес.