Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ферстаппен выиграл гран-при США. Ред Булл забрал Кубок конструкторов
Еще один трофей сезона для "быков"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион текущего сезона Формулы-1 Макс Ферстаппен стал победителем гран-при США. Нидерландец приехал только третьим в квалификации, где уступил двум пилотам "Феррари": Карлосу Сайнсу-младшему и Шарлю Леклеру. Однако в гонке Ферстаппен опередил всех не менее 5 секунд.
Вторым гонку завершил представитель "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Лишь третьим стал Леклер, а Сайнс стал одним из трех гонщиков, не сумевших финишировать.
Благодаря этой победе "Ред Булл" досрочно выиграл Кубок конструкторов - трофей, который выиграет лучшая команда сезона у Ф1 по итогу сложения очков обоих пилотов в текущем сезоне. "Быки" пепервали гегемонию "Мерседеса", которая выигрывала этот кубок восемь лет подряд.
В общем зачете Ферстаппен уже недостижим для конкурентов. За второе место ведут борьбу Шарль Леклер и еще один гонщик "Ред Буллу" Серхио Перес.
Популярное сейчас
- Ничья Динамо, осечка Арсенала, разгром от Барсы. Главные новости за 23 октября
- Серия А. Рома - Наполи 0:1. Чемпионская победа
- Борис Джонсон отказался принимать участие в выборах премьер-министра Великобритании
- Пресс-конференция посвящённая нарушению финансового регламента Ред Булл не состоится
- Один из лидеров Металлиста 1925 начал встречаться с прелестной ведущей клубных соцсетей. ФОТО
- Вот это экспрессия! Мексиканская болельщица обнажила грудь после гола Жиньяка - ВИДЕО 18+