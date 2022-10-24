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Ферстаппен выиграл гран-при США. Ред Булл забрал Кубок конструкторов

Автоспорт
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Еще один трофей сезона для "быков"

Ферстаппен выиграл гран-при США. Ред Булл забрал Кубок конструкторов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Чемпион текущего сезона Формулы-1 Макс Ферстаппен стал победителем гран-при США. Нидерландец приехал только третьим в квалификации, где уступил двум пилотам "Феррари": Карлосу Сайнсу-младшему и Шарлю Леклеру. Однако в гонке Ферстаппен опередил всех не менее 5 секунд.

Вторым гонку завершил представитель "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Лишь третьим стал Леклер, а Сайнс стал одним из трех гонщиков, не сумевших финишировать.

Благодаря этой победе "Ред Булл" досрочно выиграл Кубок конструкторов - трофей, который выиграет лучшая команда сезона у Ф1 по итогу сложения очков обоих пилотов в текущем сезоне. "Быки" пепервали гегемонию "Мерседеса", которая выигрывала этот кубок восемь лет подряд.

В общем зачете Ферстаппен уже недостижим для конкурентов. За второе место ведут борьбу Шарль Леклер и еще один гонщик "Ред Буллу" Серхио Перес.

Ферстаппен выиграл гран-при США. Ред Булл забрал Кубок конструкторов - изображение 1

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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен Шарль Леклер
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