Порше может начать сотрудничество с одной из команд Формулы-1

Команда Формулы-1 "Уильямс" и немецкий автопроизводитель "Порше" близки к сделке. Об этом информирует Ziggo Sport Totaal. Согласно сведениям источника, "Порше" приобретёт у британской команды 50% акций и станет производить для неё двигатели с 2026 года. Анонс сделки может быть оглашён на Гран-при Мексики.

Гран-при Мексики состоится с 28 по 30 октября.

Напомним, ранее сообщалось, что "Порше" близок к тому, чтобы начать сотрудничество с "Ред Булл".