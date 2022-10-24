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Порше может начать сотрудничество с одной из команд Формулы-1
И это не Ред Булл
фото - F1
Команда Формулы-1 "Уильямс" и немецкий автопроизводитель "Порше" близки к сделке. Об этом информирует Ziggo Sport Totaal. Согласно сведениям источника, "Порше" приобретёт у британской команды 50% акций и станет производить для неё двигатели с 2026 года. Анонс сделки может быть оглашён на Гран-при Мексики.
Гран-при Мексики состоится с 28 по 30 октября.
Напомним, ранее сообщалось, что "Порше" близок к тому, чтобы начать сотрудничество с "Ред Булл".
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