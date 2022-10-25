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Глава Мерседеса анонсировал ряд изменений болида
Тото Вольф надеется, что команде удастся прибавить
Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф признал, что команда изменит "ДНК" своего болида версии 2023 года после победы "Ред Булл" в Кубке конструкторов в нынешнем сезоне Формулы-1.
"Я думаю, что ДНК автомобиля изменится в следующем году, – это очевидно. Это не обязательно будет означать, что совсем по-другому будет выглядеть кузов, но, безусловно, то, что является частью ДНК автомобиля, его архитектура, изменится в следующем году", — приводит слова Вольфа Racingnews365.
Вольф также высказал мнение, что в следующем году "Мерседес" получит преимущество за счёт того, что команда сможет проводить в аэротрубе больше времени, чем "Ред Булл".
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