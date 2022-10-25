Глава Мерседеса анонсировал ряд изменений болида

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф признал, что команда изменит "ДНК" своего болида версии 2023 года после победы "Ред Булл" в Кубке конструкторов в нынешнем сезоне Формулы-1.

"Я думаю, что ДНК автомобиля изменится в следующем году, – это очевидно. Это не обязательно будет означать, что совсем по-другому будет выглядеть кузов, но, безусловно, то, что является частью ДНК автомобиля, его архитектура, изменится в следующем году", — приводит слова Вольфа Racingnews365.

Вольф также высказал мнение, что в следующем году "Мерседес" получит преимущество за счёт того, что команда сможет проводить в аэротрубе больше времени, чем "Ред Булл".