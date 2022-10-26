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Ауди объявила о сотрудничестве с Заубером

Автоспорт
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Соответствующий пост появился в социальных сетях компании

Ауди объявила о сотрудничестве с Заубером

Новина українською

Немецкий автопроизводитель "Ауди" анонсировал начало сотрудничества с "Заубером", который выступает в Формуле-1 под брендом "Альфа Ромео".

Соответствующий пост появился в социальных сетях компании. Кооперация начнётся с сезона-2026.

Напомним, перед Гран-при Бельгии нынешнего сезона Формулы-1 "Ауди" официально сообщила, что войдёт в "Королевские гонки" в 2026 году в качестве поставщика двигателей.

Ранее "Ауди" заявила о желании выкупить 75% акций "Заубера".

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В статье: Audi
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