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Ауди объявила о сотрудничестве с Заубером
Соответствующий пост появился в социальных сетях компании
Немецкий автопроизводитель "Ауди" анонсировал начало сотрудничества с "Заубером", который выступает в Формуле-1 под брендом "Альфа Ромео".
Соответствующий пост появился в социальных сетях компании. Кооперация начнётся с сезона-2026.
Напомним, перед Гран-при Бельгии нынешнего сезона Формулы-1 "Ауди" официально сообщила, что войдёт в "Королевские гонки" в 2026 году в качестве поставщика двигателей.
Ранее "Ауди" заявила о желании выкупить 75% акций "Заубера".
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