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Хэмилтон рассказал о планах после завершения карьеры

Автоспорт
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Пилоту уже 37

Хэмилтон рассказал о планах после завершения карьеры

Фото: F1

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Гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон высказался о планах после завершения карьеры в автоспорте.

"Моё основное внимание и моя основная работа по-прежнему обращены в сторону автогонок. Мне 37 лет. Я очень сосредоточен на своём здоровье: на теле, уме и душевном состоянии. Я хорошо знаком с великими спортсменами, которые, как и я, проводят всю карьеру, сосредоточившись на своём виде спорта.

Я разговаривал с людьми, которые говорили: "Послушай, когда я закончил, всё рухнуло. Я не был готов заниматься чем-то другим. У меня не было времени, чтобы научиться каким-либо другим ремёслам, освоить другие навыки". Поэтому, когда я перестану участвовать в гонках, — чего я не планирую делать в ближайшее время — я хочу, чтобы всё прошло гладко. Я хочу иметь возможность двигаться дальше, чтобы полностью сосредоточиться на работе с продюсерской компанией и быть в состоянии работать на том же уровне, к которому привык", — приводит слова Хэмилтона Deadline.

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В статье: Льюис Хэмилтон
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