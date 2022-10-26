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Шарль Леклер рассказал о недостатках Феррари
Команда будет пытаться улучшить результаты
Фото: Planet F1
Пилот "Феррари" Шарль Леклер рассказал, в каких компонентах итальянская команда должна прибавить, чтобы полноценно бороться с "Ред Булл" за победу в чемпионате.
"Честно говоря, я думаю, что нам нужно улучшить воскресные результаты. Есть множество вещей, которые нужно исправить: выбор шин, коммуникация, стратегия, надёжность. Всё это нужно улучшить, просто чтобы стать более сильной командой в воскресенье и завершить уикенд наилучшим образом, потому что в субботу мы часто были очень сильны, но в самих гонках иногда всё разваливалось.
Это постоянная работа, которую мы ведём. Мы действительно становимся лучше. Я думаю, мы видели это в текущем году в некоторых гонках, мы были очень хороши в выборе шин. Единственное, что нам нужно сделать, это научиться принимать правильные решения в специфических ситуациях. Как в Японии, в воскресенье было немного прохладнее и шёл дождь. И тогда, когда ситуация немного неожиданная, мы, вероятно, не так хороши, как "Ред Булл", так что над этим нам нужно работать", — приводит слова Леклера Racingnews365.
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