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Хэмилтон собирается продлить контракт с Мерседесом

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Пилот высоко ценит поддержку команды

Хэмилтон собирается продлить контракт с Мерседесом

Фото: Sky Sports

Новина українською

Семикратный чемпион мира, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон заявил, что подпишет новый контракт с "Мерседесом".

"Буду ли я пилотом, когда мне исполнится 40 лет? Возможно. Мы обязательно продлим контракт с "Мерседесом". В ближайшие два месяца сядем за переговоры. Я в команде с 13 лет. Это моя семья, вместе мы прошли и огонь, и воду. Они были со мной, когда меня исключили из школы, поддерживали после случившегося в сезоне-2021. Команда была рядом во время взлётов и падений.

Я верю в них и в людей, которые там работают. Поэтому хочу быть лучшим партнёром по команде. Уверен, что мы способны сделать "Мерседес" сильнее и лучше, и я хочу быть частью этого", — поделился Хэмилтон в интервью Auto Motor und Sport.

Напомним, действующий контракт Хэмилтона с "Мерседесом" истекает в конце 2023 года.

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В статье: Льюис Хэмилтон
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