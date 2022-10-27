На Гран-при США установлен рекорд посещаемости этапа

На прошедшем Гран-при США был установлен рекорд по посещаемости этапа. За три дня на "Трассе Америк" в Остине побывали 440 000 человек, сообщает ESPN US. Предыдущее достижение было датировано 2021 годом, тогда "Королевские гонки" в США посмотрели 400 000 зрителей.

Также сообщается, что на данный момент Гран-при США стал самой посещаемой гонкой сезона.

Напомним, победителем минувшего Гран-при США стал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.