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На Гран-при США установлен рекорд посещаемости этапа

Автоспорт
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Более 400 тысяч

На Гран-при США установлен рекорд посещаемости этапа

фото - F1

Новина українською

На прошедшем Гран-при США был установлен рекорд по посещаемости этапа. За три дня на "Трассе Америк" в Остине побывали 440 000 человек, сообщает ESPN US. Предыдущее достижение было датировано 2021 годом, тогда "Королевские гонки" в США посмотрели 400 000 зрителей.

Также сообщается, что на данный момент Гран-при США стал самой посещаемой гонкой сезона.

Напомним, победителем минувшего Гран-при США стал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

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