Автоспорт
Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
На Гран-при США установлен рекорд посещаемости этапа
Более 400 тысяч
фото - F1
На прошедшем Гран-при США был установлен рекорд по посещаемости этапа. За три дня на "Трассе Америк" в Остине побывали 440 000 человек, сообщает ESPN US. Предыдущее достижение было датировано 2021 годом, тогда "Королевские гонки" в США посмотрели 400 000 зрителей.
Также сообщается, что на данный момент Гран-при США стал самой посещаемой гонкой сезона.
Напомним, победителем минувшего Гран-при США стал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Красотка дня. Как Анна Левандовская поддерживала своего мужа на трибунах Камп Ноу. ФОТО
- "Все гораздо ужаснее, чем мы себе представляем в Германии". Штайнмайер – о впечатлениях от визита в Украину
- АЕК (Ларнака) - Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы 27.10.2022
- Ферстаппен выиграл гран-при США. Ред Булл забрал Кубок конструкторов
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка звездного защитника Баварии. ФОТО
- Готова покорять мир: Свитолина вместе с новорожденной дочкой отправилась домой
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн