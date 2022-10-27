Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ферстаппен может помочь Пересу выиграть Гран-при Мексики
Пилот заявил, что команда будет пытаться выиграть этап
Фото: Getty Images
Пилот "Ред Булл" двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен ответил на вопрос, станет ли он помогать Серхио Пересу выиграть домашний для него Гран-при Мексики.
"Он знает, что сделать, чтобы финишировать вторым в сезоне, — ему нужно быть впереди Шарля. Как команда мы всегда стараемся занять первое и второе места, а как пилот я хочу выигрывать как можно больше гонок.
Что будет, если я буду лидировать на последнем круге Гран-при Мексики, а Перес будет вторым? Тогда я выиграю. В этом случае Серхио всё равно окажется впереди Шарля Леклера, а это всё, что ему нужно. В любом случае сначала мы должны оказаться конкурентоспособными в Мексике, в чём мы пока не уверены", — приводит слова Макса Ферстаппена AS.
Популярное сейчас
- Вышли в футболках с буквами "Z" и "V": экс-игрок сборной Украины сыграл матч в оккупированном Крыму
- Setanta прекращает сотрудничество с комментатором - он работал на 2 матчах одновременно
- Днепр-1 - Аполлон. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 27 октября 2022
- Порше может начать сотрудничество с одной из команд Формулы-1
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка звездного защитника Баварии. ФОТО
- Готова покорять мир: Свитолина вместе с новорожденной дочкой отправилась домой