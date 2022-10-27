Леклер: Надеюсь, эра Ферстаппена не начнётся

Пилот "Феррари" Шарль Леклер выразил надежду, что эпоха полного доминирования Макса Ферстаппена не наступит, а также объяснил, какую проблему должна решить его команда перед новым сезоном.

"Я надеюсь, эра Ферстаппена не начнётся. Лично я сделаю всё, чтобы этого не случилось, и вся наша команда работает над этим. Думаю, всем очевидно, что "Феррари" должна стать лучше. На быстром круге мы равны с "Ред Булл", но на дистанции у нас проблемы с резиной.

Надеюсь, в следующем году результат будет. Вспоминая весь сезон, стоит отметить не только проблемы с деградацией резины, но и ошибки и неверную стратегию в некоторых случаях. Нужно использовать оставшиеся гонки для того, чтобы подготовиться к следующему бою и дать бой "Ред Булл" и Максу", — приводит слова Леклера официальный сайт ФИА.