Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леклер: Надеюсь, эра Ферстаппена не начнётся
Пилот постарается этому помешать
Фото: GPToday
Пилот "Феррари" Шарль Леклер выразил надежду, что эпоха полного доминирования Макса Ферстаппена не наступит, а также объяснил, какую проблему должна решить его команда перед новым сезоном.
"Я надеюсь, эра Ферстаппена не начнётся. Лично я сделаю всё, чтобы этого не случилось, и вся наша команда работает над этим. Думаю, всем очевидно, что "Феррари" должна стать лучше. На быстром круге мы равны с "Ред Булл", но на дистанции у нас проблемы с резиной.
Надеюсь, в следующем году результат будет. Вспоминая весь сезон, стоит отметить не только проблемы с деградацией резины, но и ошибки и неверную стратегию в некоторых случаях. Нужно использовать оставшиеся гонки для того, чтобы подготовиться к следующему бою и дать бой "Ред Булл" и Максу", — приводит слова Леклера официальный сайт ФИА.
Популярное сейчас
- АЕК (Ларнака) - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
- Забивает много и играет ярко: Марко Девичу – 39 лет
- "Даже если будет 50 млн, мы не позвоним Ахметову". В Шахтере назвали цену на Мудрика
- Порше может начать сотрудничество с одной из команд Формулы-1
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка звездного защитника Баварии. ФОТО
- Kalush Orchestra и The Rasmus перепели легендарный хит финской рок-группы. ВИДЕО