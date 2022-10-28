  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. В ФИА рассказали, какое наказание понесет Ред Булл
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В ФИА рассказали, какое наказание понесет Ред Булл

Автоспорт
(1 голосов)

Команда нарушила финансовый регламент

В ФИА рассказали, какое наказание понесет Ред Булл

Новина українською

Команда Формулы-1 "Ред Булл" оштрафована на $ 7 млн и потеряет 10 процентов времени в аэродинамической трубе за нарушение финансового регламента, пишет пресс-служба Международной автомобильной федерации.

При этом штраф не влияет на бюджет команды в следующем сезоне и не является частью средств бюджетного лимита на сезон-2023.

Как сообщила Федерация, превышение бюджетного лимита австрийской командой составило $ 2,2 млн или 1,6% от максимального бюджета на сезон-2021, однако, как признала ФИА, при правильном применении налоговых льгот сумма превышения составила бы всего $ 500 тыс.

Напомним, "Ред Булл" подписал соглашение о нарушениях, что означает, что команда примет любые санкции, назначенные ФИА, а дело не дойдёт до спортивного суда.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ред Булл ФИА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде