В Мерседесе убрали один из элементов крыла из-за несоответствия регламенту

Команда Формулы-1 "Мерседес" удалила спорный элемент с переднего крыла, признанного не соответствующим регламенту, сообщает The Race.

Напомним, на обновлённой версии переднего крыла были использованы пять специальных углеродных дефлекторов, что привело к вопросам со стороны федерации. Эти небольшие закрылки должны отводить воздушный поток за пределы переднего колеса, однако такие аэродинамические изменения запрещены в Формуле-1 с 2019 года.

В итоге команда удалила дефлекторы, из-за которых крыло не подходило под действующий технический регламент, однако продолжит использовать именно эту модификацию крыла, однако уже без этих дефлекторов.