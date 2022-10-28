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В Мерседесе убрали один из элементов крыла из-за несоответствия регламенту
Команда удалила дефлекторы
Фото: Motorsport.com
Команда Формулы-1 "Мерседес" удалила спорный элемент с переднего крыла, признанного не соответствующим регламенту, сообщает The Race.
Напомним, на обновлённой версии переднего крыла были использованы пять специальных углеродных дефлекторов, что привело к вопросам со стороны федерации. Эти небольшие закрылки должны отводить воздушный поток за пределы переднего колеса, однако такие аэродинамические изменения запрещены в Формуле-1 с 2019 года.
В итоге команда удалила дефлекторы, из-за которых крыло не подходило под действующий технический регламент, однако продолжит использовать именно эту модификацию крыла, однако уже без этих дефлекторов.
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