В Ред Булл объявили бойкот Sky Sports

Вслед за своим пилотом и двукратным чемпионом Формулы-1 голландцем Максом Ферстаппеном команда "Ред Булл" будет бойкотировать Sky Sports, пишет издание Press Association.

Напомним, Ферстаппен принял решение игнорировать канал после того, как эксперт Sky Sports Тед Кравиц высказался о достижениях голландца, заявив, что тот стал чемпионом из-за ограбления Льюиса Хэмилтона в минувшем сезоне. Также журналист добавил, что Ферстаппен "не завоёвывал титул нормальным путём".

В ответ гонщик отказался от комментариев Sky Sports после субботней квалификации Гран-при Мексики, где он стал победителем.