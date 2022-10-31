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В Ред Булл объявили бойкот Sky Sports
Ферстаппен отказался давать интервью
Фото: Auto Review
Вслед за своим пилотом и двукратным чемпионом Формулы-1 голландцем Максом Ферстаппеном команда "Ред Булл" будет бойкотировать Sky Sports, пишет издание Press Association.
Напомним, Ферстаппен принял решение игнорировать канал после того, как эксперт Sky Sports Тед Кравиц высказался о достижениях голландца, заявив, что тот стал чемпионом из-за ограбления Льюиса Хэмилтона в минувшем сезоне. Также журналист добавил, что Ферстаппен "не завоёвывал титул нормальным путём".
В ответ гонщик отказался от комментариев Sky Sports после субботней квалификации Гран-при Мексики, где он стал победителем.
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