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Ред Булл повторил свое достижение по количеству побед подряд
Команда близка к юбилейной победе
Фото: Motorsport.com
"Ред Булл" выиграла девятую гонку подряд в сезоне-2022, что позволило им повторить лучшее достижение команды в истории.
В случае успеха на Гран-при Бразилии одного из пилотов "Ред Булл" команда сравняется по количеству побед подряд с "Мерседесом", добивавшимся такого трижды.
Рекорд же принадлежит команде "Макларен" образца сезона-1988 — пилоты британской команды тогда одержали 11 побед подряд. У "Ред Булл" есть возможность повторить это достижение уже в нынешнем сезоне.
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