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Ред Булл повторил свое достижение по количеству побед подряд

Автоспорт
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Команда близка к юбилейной победе

Ред Булл повторил свое достижение по количеству побед подряд

Фото: Motorsport.com

Новина українською

"Ред Булл" выиграла девятую гонку подряд в сезоне-2022, что позволило им повторить лучшее достижение команды в истории.

В случае успеха на Гран-при Бразилии одного из пилотов "Ред Булл" команда сравняется по количеству побед подряд с "Мерседесом", добивавшимся такого трижды.

Рекорд же принадлежит команде "Макларен" образца сезона-1988 — пилоты британской команды тогда одержали 11 побед подряд. У "Ред Булл" есть возможность повторить это достижение уже в нынешнем сезоне.

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В статье: Ред Булл
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