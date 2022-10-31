Ред Булл повторил свое достижение по количеству побед подряд

"Ред Булл" выиграла девятую гонку подряд в сезоне-2022, что позволило им повторить лучшее достижение команды в истории.

В случае успеха на Гран-при Бразилии одного из пилотов "Ред Булл" команда сравняется по количеству побед подряд с "Мерседесом", добивавшимся такого трижды.

Рекорд же принадлежит команде "Макларен" образца сезона-1988 — пилоты британской команды тогда одержали 11 побед подряд. У "Ред Булл" есть возможность повторить это достижение уже в нынешнем сезоне.