Ферстаппен: Для нас это был удивительный год

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен высказался по поводу победы на Гран-при Мексики.

"Мне важно было удержаться впереди в первом повороте, также нужно было правильно сработать с резиной, ведь мы были на другой стратегии и отрезок на "медиуме" был очень длинным. Нам это удалось, и машина тоже не подвела.

Для нас это был удивительный год, мы очень довольны и надеемся, что продолжим получать удовольствие и дальше", — сказал Ферстаппен после гонки.