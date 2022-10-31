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Ферстаппен: Для нас это был удивительный год
Макс прокомментировал успехи команды
фото - formula1.com
Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен высказался по поводу победы на Гран-при Мексики.
"Мне важно было удержаться впереди в первом повороте, также нужно было правильно сработать с резиной, ведь мы были на другой стратегии и отрезок на "медиуме" был очень длинным. Нам это удалось, и машина тоже не подвела.
Для нас это был удивительный год, мы очень довольны и надеемся, что продолжим получать удовольствие и дальше", — сказал Ферстаппен после гонки.
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