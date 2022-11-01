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Ферстаппен вошел в список 500 самых богатых людей Нидерландов

Автоспорт
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Макс стал самым молодым среди всех пилотов

Ферстаппен вошел в список 500 самых богатых людей Нидерландов

Фото: FIA

Новина українською

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен вошёл в список 500 самых богатых людей Нидерландов. Он самый молодой человек, которому удалось попасть в этот список.

Состояние пилота "Ред Булл" оценивается в € 120 млн, и пока Макс находится в конце этого списка.

Ожидается, что в ближайшие годы он поднимется в рейтинге благодаря своей зарплате, превышающей 30 млн в год, и большим успехам на трассе, что означает, что ему удастся заработать много бонусов в дополнение к этому.

Стоит отметить, что Ферстаппен также получает доходы от спонсорских сделок с Jumbo, CarNext, Viaplay и многих других компаний.

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В статье: Макс Ферстаппен
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