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Ферстаппен вошел в список 500 самых богатых людей Нидерландов
Макс стал самым молодым среди всех пилотов
Фото: FIA
Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен вошёл в список 500 самых богатых людей Нидерландов. Он самый молодой человек, которому удалось попасть в этот список.
Состояние пилота "Ред Булл" оценивается в € 120 млн, и пока Макс находится в конце этого списка.
Ожидается, что в ближайшие годы он поднимется в рейтинге благодаря своей зарплате, превышающей 30 млн в год, и большим успехам на трассе, что означает, что ему удастся заработать много бонусов в дополнение к этому.
Стоит отметить, что Ферстаппен также получает доходы от спонсорских сделок с Jumbo, CarNext, Viaplay и многих других компаний.
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