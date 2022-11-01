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Чемпион Формулы-Е Вандорн стал пилотом Астон Мартин
Он присоединится к бразильцу Фелипе Друговичу
фото - F1
Действующий чемпион Формулы-Е бельгиец Стоффель Вандорн официально присоединился к команде "Астон Мартин" в Формуле-1.
Он присоединится к бразильцу Фелипе Друговичу в качестве тестового и резервного пилота — пара будет совмещать свои обязанности на протяжении всего календаря из 24 гонок следующего года.
"Это невероятно волнительно — стать резервным пилотом в Формуле-1, и я рад, что буду делать это в команде "Астон Мартин". Я с большим интересом наблюдал за тем, как команда развивалась и расширялась в операционном плане, и знаю, как невероятно целеустремлённо она стремится к прогрессу во всех областях. Присоединиться к Фернандо, которого я уже знаю по моей карьере в Формуле-1, и Лэнсу, чтобы помочь им разработать и улучшить машину следующего года, будет потрясающей работой, и я с нетерпением жду вызова — и награды — от совместной работы со всей организацией в Сильверстоуне", — приводит слова Вандорна пресс-служба команды.
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