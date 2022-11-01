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Руководитель Феррари: Мерседес сделал две ошибки в выборе шин, и никто их за это не критиковал
Маттиа Бинотто высказался об ошибке в стратегии
Фото: Autosport
Руководитель "Феррари" Маттиа Бинотто высказался об ошибке в стратегии со стороны "Мерседеса".
"Я не вижу никакой негативной тенденции. Проблемы с мощностью двигателя в Мексике были исключением из правил. В других областях мы также не чувствовали себя комфортно, так что нам нужно разобраться, в чём были причины этого.
"Мерседес" сделал две ошибки в выборе шин, и никто их за это не критиковал. Ошибки "Феррари" всегда критикуют вдвое жёстче.
В последнее время "Мерседес" более активно и агрессивно развивал свою машину. Мы раньше перестали привозить обновления и полностью сосредоточились на сезоне-2023", — приводит слова Бинотто Auto Motor und Sport.
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