Руководитель Феррари: Мерседес сделал две ошибки в выборе шин, и никто их за это не критиковал

Руководитель "Феррари" Маттиа Бинотто высказался об ошибке в стратегии со стороны "Мерседеса".

"Я не вижу никакой негативной тенденции. Проблемы с мощностью двигателя в Мексике были исключением из правил. В других областях мы также не чувствовали себя комфортно, так что нам нужно разобраться, в чём были причины этого.

"Мерседес" сделал две ошибки в выборе шин, и никто их за это не критиковал. Ошибки "Феррари" всегда критикуют вдвое жёстче.

В последнее время "Мерседес" более активно и агрессивно развивал свою машину. Мы раньше перестали привозить обновления и полностью сосредоточились на сезоне-2023", — приводит слова Бинотто Auto Motor und Sport.