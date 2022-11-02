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Гран-при Бразилии под угрозой срыва из-за протестов в стране

Автоспорт
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Организаторы будут внимательно следить за ситуацией

Гран-при Бразилии под угрозой срыва из-за протестов в стране

Новина українською

Формула-1 внимательно изучает ситуацию в Бразилии в преддверии запланированного в стране Гран-при. В настоящий момент в Бразилии после недавно проведённых выборов президента наблюдаются беспорядки. Как рассказал в своих социальных сетях обозреватель Педро Фермин Флорес, нынешнее положении дел беспокоит корпорацию Liberty, Международную автомобильную федерацию (ФИА) и организаторов этапа в Сан-Паулу.

По сведениям источника, все уполномоченные стороны будут ждать несколько дней, прежде чем принять окончательное решение по проведению этапа.

Напомним, из-за действий протестующих в Бразилии на трассе оказались заблокированными несколько грузовиков "Феррари", направлявшихся в Сан-Паулу.

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В статье: Гран-при Бразилии
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