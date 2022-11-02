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Формула-1 готова отказаться от понижения температуры нагрева шин

Автоспорт
(1 голосов)

Пилоты не в восторге от нововведения

Формула-1 готова отказаться от понижения температуры нагрева шин

фото - F1

Новина українською

Формула-1 намерена отказаться от плана по понижению температуры в термочехлах для шин до 50 градусов, пишет Motorsport.

По информации источника, пилоты дали негативную обратную связь во время тестов шин во вторых тренировках в США и Мексике. Во время тестов шины нагревались в термочехлах именно до 50 градусов, как и планировалось делать в следующем сезоне.

В Мексике "Пирелли" снизила время прогрева покрышек в термочехлах с трёх до двух часов. При этом затраты энергии на нагрев в термочехлах до 50 градусов в течение трёх часов оказались выше, чем при нагревании в течение двух часов до 70 градусов.

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