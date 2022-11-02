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Формула-1 готова отказаться от понижения температуры нагрева шин
Пилоты не в восторге от нововведения
фото - F1
Формула-1 намерена отказаться от плана по понижению температуры в термочехлах для шин до 50 градусов, пишет Motorsport.
По информации источника, пилоты дали негативную обратную связь во время тестов шин во вторых тренировках в США и Мексике. Во время тестов шины нагревались в термочехлах именно до 50 градусов, как и планировалось делать в следующем сезоне.
В Мексике "Пирелли" снизила время прогрева покрышек в термочехлах с трёх до двух часов. При этом затраты энергии на нагрев в термочехлах до 50 градусов в течение трёх часов оказались выше, чем при нагревании в течение двух часов до 70 градусов.
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