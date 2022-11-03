Ред Булл вел переговоры с Ландо Норрисом

Руководитель "Ред Булл" Кристиан Хорнер рассказал, что австрийская команда действительно в своё время вела переговоры с Ландо Норрисом.

Перед Гран-при Мексики Норрис признался, что у него были разговоры с руководством "Ред Булл", но он в итоге принял решение остаться в "Макларене", так как эта команда, по словам пилота, больше подходит для его целей.

"Мы действительно говорили с Ландо пару раз за последние годы. Но каждый раз, когда мы с ним разговаривали, на следующий день он подписывал контракт с "Маклареном". У него долгосрочное соглашение, и, похоже, он останется там ещё на несколько лет", — приводит слова Хорнера GPFans.