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Ред Булл вел переговоры с Ландо Норрисом
Но пилот после разговора подписывал новый контракт с Маклареном
фото - motorsport.com
Руководитель "Ред Булл" Кристиан Хорнер рассказал, что австрийская команда действительно в своё время вела переговоры с Ландо Норрисом.
Перед Гран-при Мексики Норрис признался, что у него были разговоры с руководством "Ред Булл", но он в итоге принял решение остаться в "Макларене", так как эта команда, по словам пилота, больше подходит для его целей.
"Мы действительно говорили с Ландо пару раз за последние годы. Но каждый раз, когда мы с ним разговаривали, на следующий день он подписывал контракт с "Маклареном". У него долгосрочное соглашение, и, похоже, он останется там ещё на несколько лет", — приводит слова Хорнера GPFans.
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