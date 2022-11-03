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Команды Формулы-1 хотят ввести зимние каникулы на базах

Автоспорт
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РАньше это происходило летом

Команды Формулы-1 хотят ввести зимние каникулы на базах

фото - F1

Новина українською

Команды Формулы-1 хотят ввести в 2023 году идею зимнего закрытия фабрик, сообщает RaceFans.

По правилам, работающим с 2013 года, команды обязаны ограничить работы на базах на 14 дней, что позволяет дать отдых персоналу и снизить на него нагрузку. Традиционно это происходит летом, во время большого перерыва между гонками.

"Здорово, что сезон-2022 заканчивается на пару недель раньше, нам всем не помешает отдых. Мы хотим ввести дополнительную паузу в следующем году. Не все с этим согласны, но я надеюсь, что мы сможем это сделать ради наших работников. Пара свободных недель сыграет на пользу. Многие люди на заводах работают на износ в рождественские праздники, так что это хорошая идея для команды, которая преодолевает за год десятки тысяч километров. Нужна пауза хотя бы в две недели на Рождество. Это пока обсуждается, но есть положительные сдвиги в этом направлении", — прокомментировал ситуацию Тото Вольф, руководитель "Мерседеса".

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