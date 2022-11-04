Фернандо Алонсо может выступить с Ферстаппеном в одной команде в гонке 24 часа Ле-Мана

Пилот "Альпин" Фернандо Алонсо рассказал, что хотел бы принять участие в легендарной гонке "24 часа Ле-Мана" в одной команде с двукратным чемпионом мира Формулы-1 Максом Ферстаппеном.

"Я уверен, что у Макса однажды появится желание принять участие в гонках на выносливость, и "24 часа Ле-Мана" были бы ему по душе. Разумеется, я готов сделать это с ним вместе. Нам стоит попробовать эту идею, если выпадет шанс выступить за конкурентоспособную команду", — приводит слова Алонсо Grandpx.news.

Также испанский гонщик не против быть в одной команде с отцом Макса Ферстаппена, Йосом, который в прошлом был пилотом Формулы-1.

"На данный момент я отдам предпочтение Максу, но я очень уважаю Йоса. Думаю, он смог бы раскрыться в роли менеджера команды", — добавил Алонсо.