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Фернандо Алонсо может выступить с Ферстаппеном в одной команде в гонке 24 часа Ле-Мана

Автоспорт
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Интересный дуэт

Фернандо Алонсо может выступить с Ферстаппеном в одной команде в гонке 24 часа Ле-Мана

Фото: FIA

Новина українською

Пилот "Альпин" Фернандо Алонсо рассказал, что хотел бы принять участие в легендарной гонке "24 часа Ле-Мана" в одной команде с двукратным чемпионом мира Формулы-1 Максом Ферстаппеном.

"Я уверен, что у Макса однажды появится желание принять участие в гонках на выносливость, и "24 часа Ле-Мана" были бы ему по душе. Разумеется, я готов сделать это с ним вместе. Нам стоит попробовать эту идею, если выпадет шанс выступить за конкурентоспособную команду", — приводит слова Алонсо Grandpx.news.

Также испанский гонщик не против быть в одной команде с отцом Макса Ферстаппена, Йосом, который в прошлом был пилотом Формулы-1.

"На данный момент я отдам предпочтение Максу, но я очень уважаю Йоса. Думаю, он смог бы раскрыться в роли менеджера команды", — добавил Алонсо.

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В статье: Фернандо Алонсо Макс Ферстаппен
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