В Формулу-1 могут добавить ещё одну команду

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали заявил, что чемпионат готов рассмотреть вариант с появлением 11-й команды на стартовой решётке.

"Добавить ещё одну команду на стартовую решётку — не проблема, если речь идёт об улучшении гонок, так что мы посмотрим и будем следить за ситуацией. Если появится реальная и заслуживающая доверия заявка, то мы готовы обсудить, но сегодня мы не торопимся с этим.

Что касается ценности этого решения, то нужно всё согласовать с ФИА. Первое, что нам нужно рассмотреть — какую пользу эта команда принесёт чемпионату. Если это так, то нужно обсудить это за закрытыми дверями и оценить, какой потенциал есть у этой команды. Кроме того, ценность нового коллектива должны признать команды, которые уже участвуют в чемпионате, потому что они не хотят допустить ослабления своего партнёрства с Формулой-1.

Это прописано в Договоре согласия, но главное — готова ли новая команда дать лучшие позиции Формуле-1 со своим приходом?", — приводит слова Доменикали GPFans.