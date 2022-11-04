  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Sky Sports продлил контракт с Формулой-1
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Sky Sports продлил контракт с Формулой-1

Автоспорт
(1 голосов)

Он рассчитан на 7 лет

Sky Sports продлил контракт с Формулой-1

фото - F1

Новина українською

Британский телеканал Sky Sports продлил контракт с Формулой-1, сообщает официальный сайт канала. Sky останется официальным вещателем Формулы-1 до 2029 года.

Контракт был продлён во время Гран-при Мексики. Напомним, аудиодорожка с британского телеканала используется в качестве одной из основных в сервисе F1 TV.

Помимо британского Sky, продлили контракт Sky Italia и Sky Deutschland — они продолжат транслировать Формулу-1 на территории Италии, Германии, Австрии и Швейцарии до 2027 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: формула-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде