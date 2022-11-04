Британский телеканал Sky Sports продлил контракт с Формулой-1, сообщает официальный сайт канала. Sky останется официальным вещателем Формулы-1 до 2029 года.

Контракт был продлён во время Гран-при Мексики. Напомним, аудиодорожка с британского телеканала используется в качестве одной из основных в сервисе F1 TV.

Помимо британского Sky, продлили контракт Sky Italia и Sky Deutschland — они продолжат транслировать Формулу-1 на территории Италии, Германии, Австрии и Швейцарии до 2027 года.