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Sky Sports продлил контракт с Формулой-1
Он рассчитан на 7 лет
фото - F1
Британский телеканал Sky Sports продлил контракт с Формулой-1, сообщает официальный сайт канала. Sky останется официальным вещателем Формулы-1 до 2029 года.
Контракт был продлён во время Гран-при Мексики. Напомним, аудиодорожка с британского телеканала используется в качестве одной из основных в сервисе F1 TV.
Помимо британского Sky, продлили контракт Sky Italia и Sky Deutschland — они продолжат транслировать Формулу-1 на территории Италии, Германии, Австрии и Швейцарии до 2027 года.
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