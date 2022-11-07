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Мерседес готов подписать контракт с Хэмилтоном, если пилот согласится на понижение зарплаты

Автоспорт
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Результаты Льюиса не впечатляют

Мерседес готов подписать контракт с Хэмилтоном, если пилот согласится на понижение зарплаты

Фото: Sky Sports

Новина українською

"Мерседес" готов заключить новый контракт с семикратным чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном, но при условии пересмотра контракта с британцем в сторону понижения. Об этом информирует Motorsport Italia.

Отмечается, что Хэмилтон сможет рассчитывать на различные бонусы, в том числе за восьмой чемпионский титул. Как следует из источника, такой позиции придерживаются в совете директоров Daimler AG в Штутгарте.

Напомним, действующее соглашение 37-летнего Хэмилтона с "Мерседесом" истекает в конце 2023 года.

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В статье: Мерседес Льюис Хэмилтон
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