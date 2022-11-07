Мерседес готов подписать контракт с Хэмилтоном, если пилот согласится на понижение зарплаты

"Мерседес" готов заключить новый контракт с семикратным чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном, но при условии пересмотра контракта с британцем в сторону понижения. Об этом информирует Motorsport Italia.

Отмечается, что Хэмилтон сможет рассчитывать на различные бонусы, в том числе за восьмой чемпионский титул. Как следует из источника, такой позиции придерживаются в совете директоров Daimler AG в Штутгарте.

Напомним, действующее соглашение 37-летнего Хэмилтона с "Мерседесом" истекает в конце 2023 года.