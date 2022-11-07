Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мерседес готов подписать контракт с Хэмилтоном, если пилот согласится на понижение зарплаты
Результаты Льюиса не впечатляют
Фото: Sky Sports
"Мерседес" готов заключить новый контракт с семикратным чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном, но при условии пересмотра контракта с британцем в сторону понижения. Об этом информирует Motorsport Italia.
Отмечается, что Хэмилтон сможет рассчитывать на различные бонусы, в том числе за восьмой чемпионский титул. Как следует из источника, такой позиции придерживаются в совете директоров Daimler AG в Штутгарте.
Напомним, действующее соглашение 37-летнего Хэмилтона с "Мерседесом" истекает в конце 2023 года.
Популярное сейчас
- Днепр-1 - это уже не смешно. Состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Конференций.
- Шахтер узнал соперника в Лиге Европы
- Сегодня Шахтер и Днепр-1 узнают соперников в 1/16 финала еврокубков
- Фернандо Алонсо может выступить с Ферстаппеном в одной команде в гонке 24 часа Ле-Мана
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка лидера полузащиты Фенербахче. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена вратаря и одноклубника Малиновского в Аталанте. ФОТО