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Руководство Формулы-1 поучаствовало в примирении Ред Булл и Sky Sports

Автоспорт
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Ранее Ферстаппен отказался им давать интервью

Руководство Формулы-1 поучаствовало в примирении Ред Булл и Sky Sports

Новина українською

Представители Формулы-1 выступила в качестве посредника при урегулировании конфликта между командой "Ред Булл" и телеканалом Sky Sports, сообщает RacingNews365.

При помощи представителей чемпионата удалось договориться о возобновлении общения с журналистами Sky на Гран-при Бразилии.

Напомним, австрийская команда стала игнорировать Sky Sports после того, как их эксперт Тед Кравиц позволил себе неприятные комментарии в адрес пилота гоночного коллектива, Макса Ферстаппена.

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В статье: формула-1 Ред Булл Sky Sports
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