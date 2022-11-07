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Руководство Формулы-1 поучаствовало в примирении Ред Булл и Sky Sports
Ранее Ферстаппен отказался им давать интервью
Представители Формулы-1 выступила в качестве посредника при урегулировании конфликта между командой "Ред Булл" и телеканалом Sky Sports, сообщает RacingNews365.
При помощи представителей чемпионата удалось договориться о возобновлении общения с журналистами Sky на Гран-при Бразилии.
Напомним, австрийская команда стала игнорировать Sky Sports после того, как их эксперт Тед Кравиц позволил себе неприятные комментарии в адрес пилота гоночного коллектива, Макса Ферстаппена.
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