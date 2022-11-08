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В Формуле-1 потолок зарплат в 2023 году может стать рекордным

Автоспорт
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Всему виной инфляция

В Формуле-1 потолок зарплат в 2023 году может стать рекордным

фото - F1

Новина українською

Потолок расходов команд, участвующих в Формуле-1, растёт из-за продолжающейся инфляции. Если её уровень останется прежним, то в 2023 году он будет на самом высоком уровне. Об этом пишет Auto Motor und Sport.

В планах чемпионата было уменьшение потолка расходов до $ 135 млн к 2023 году. Однако после введения формата со спринтами, увеличением календаря и мировой инфляции эти рамки сдвигались. Отмечается, что за счёт добавления спринтов команды потребовали увеличения потолка бюджета на $ 150 тыс. за каждый такой формат, аргументируя это тем, что в ходе заездов случаются аварии и на ремонт требуются дополнительные финансовые средства. В 2023 году спринтов в календаре Формулы-1 будет уже шесть. Соответственно, и бюджеты команд должны увеличиться.

Как отмечает издание, если бы бюджет на 2023 год был определён сейчас, то, учитывая 24 Гран-при и шесть спринтов, он составил бы около $ 154,7 миллиона, что значительно превышает ранее запланированные $ 135 миллионов.

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В статье: формула-1
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