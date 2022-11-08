В Порше показали болид Формулы-Е на предстоящий сезон

Немецкая команда Формулы-E "Порше" представила автомобиль на сезон-2022/2023.

С предстоящего сезона гонщики будут выступать на болидах третьего поколения.

Как отметили в пресс-службе немецкого гоночного коллектива, новые автомобили стали легче и при этом мощнее. Кроме того, отмечается, что они стали более манёвренными.