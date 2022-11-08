Легендарный итальянский мотогонщик может выступить в заезде 24 часа Ле-Мана

Легендарный итальянский мотогонщик Валентино Росси может выступить в заезде "24 часа Ле-Мана" в классе гиперкаров, сообщает издание The Race.

Росси после завершения карьеры в мотогонках выступал в серии GT World за команду WRT. С нового сезона команда использует машины БМВ, а Росси останется заводским пилотом.

По информации источника, Росси планирует добиться повышения и принять участие в гонках на выносливость, в том числе и в "24 часах Ле-Мана".

"Надеюсь, у нас будут тесты. Необходимо понять, насколько быстрым я должен быть, чтобы стать пилотом в классе гиперкаров. Это непростой вызов", — заявил сам Росси, комментируя ситуацию.

При этом Валентино несколько лет назад уже упоминал, что хотел бы проверить силы в гонках на выносливость.