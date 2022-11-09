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Бывший руководитель Формулы-1: Возможно, Мику Шумахеру придется забыть о Формуле-1

Автоспорт
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Неожиданное решение

Бывший руководитель Формулы-1: Возможно, Мику Шумахеру придется забыть о Формуле-1

Фото: Planet F1

Новина українською

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун высказал мнение, что немецкий гонщик "Хааса" Мик Шумахер не останется в американской команде в следующем сезоне.

"Я не думаю, что Мик останется. Многие были разочарованы его выступлениями. Мы не знаем, в нём ли дело или дело в команде. Но, конечно, трудно представить, что кто-то скажет, что он заслуживает места в команде-победительнице. В настоящий момент он не в том положении.

Возможно, ему придётся забыть о Формуле-1 и сосредоточиться на других сериях в автоспорте. Его имя — его самое большое бремя, но он старается справиться с этим как можно лучше. И это доставляет ему проблемы. Вот почему следовало бы просто сосредоточиться на какой-то другой категории", — приводит слова Экклстоуна RTL.de.

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В статье: Берни Экклстоун Мик Шумахер
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