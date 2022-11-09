Формула-1 ищет нового спонсора после неудачи с Emirates

Руководство Формулы-1 ищет нового спонсора среди авиакомпаний после того, как сорвались переговоры с Emirates, сообщает издание Sport Business.

По информации источника, стороны вели переговоры о продлении действующего соглашения. Руководство Формулы-1 рассчитывало на значительное увеличение суммы контракта, но в итоге истёк крайний срок продления соглашения. Сообщается, что Формула-1 запросила почти двукратное увеличение суммы годовой выплаты у компании из ОАЭ. По некоторым данным, ранее Emirates выплачивала примерно $ 25 млн в год, контракт действовал с 2018 по 2022 год.

В данный момент Формула-1 занимается поисками другой авиакомпании, которая возьмёт на себя спонсорские обязательства и удовлетворит запросы гоночной серии.